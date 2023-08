Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oldebroek vandaag

Wéér geen drinkwater in Veessen: ‘Fingers crossed dat mijn baby geen flinke poepluier zou krijgen’

Ja, er is sinds dinsdagochtend weer drinkwater, maar dat was de afgelopen dagen wel anders. Inwoners van Veessen zijn de problemen spuugzat. ,,We hebben nu wel veel flessen met mineraalwater. Maar weet u wat dat tegenwoordig kost?”