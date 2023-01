Hoe de vermissing van Eefke talloze levens voorgoed veranderde: ‘Jouw vader is een moordenaar’

,,Het is een trauma, ja...” Dik Slijkhuis was in 1983 de directeur van het tehuis Bloemensteijn in Hattem. De plek waar Eefke Wolf (destijds 25 jaar oud) in augustus 1983 voor het laatst werd gezien. Nu, bijna veertig jaar later, blikt hij in de podcast uitgebreid terug op die dramatische avond en alles wat er daarna gebeurde.