In Oldebroek bewolkt weer vanochtend

met video Plastic uit wijde regio wordt in deze gloednieu­we fabriek in Zwolle gesorteerd: ‘Eerste in Nederland’

Een verwoestende brand in Zwolle dwong afvalverwerker PreZero in 2021 tot een nieuwe start. Die wordt deze week gemaakt met de officiële opening van de nieuwe sorteerinstallatie. Plastic, metaal en drankkartons uit de wijde regio van Zwolle worden hier gesorteerd en eindigen in 14 verschillende stromen. Hoe een gebruikte shampoofles via een lange weg wordt verwerkt tot... een nieuwe shampoofles.