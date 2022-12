Komt klassieke nieuwjaarsborrel terug? Lang niet elke Veluwse gemeente kiest ervoor

Auto slaat over de kop in Oldebroek en belandt op hek in voortuin: bestuurder zwaarge­wond

Een 36-jarige automobilist uit Oldebroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt in Oldebroek. Door nog onbekende oorzaak belande de automobilist op de Zuiderzeestraatweg in de berm, sloeg over de kop en kwam op een hekwerk tot stilstand.

17 december