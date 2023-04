Man toetert boos naar voorganger in Wezep, maar dat blijkt een kostbare fout...

BBB verruilt Water Natuurlijk voor CDA bij verkenning coalitie waterschap: ‘Hadden we niet verwacht’

De BoerBurgerBeweging (BBB) is niet langer in gesprek met Water Natuurlijk bij de verkenning voor een nieuwe coalitie voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. In plaats daarvan gaat de grote winnaar van de provinciale verkiezingen nu kijken of er met het CDA een coalitie te smeden valt. Dit tot verbazing van Water Natuurlijk. ‘Ze wilden toch niet polariseren?’