Man uit Wezep steekt als een malle op zijn (ex-)vrouw in: 'Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven’

OK-assistent Jessica (39) staakt op haar vrije dag: ‘Iedereen verdient aan de zorg, behalve de mensen die er werken’

Rechts kijk je in de operatiekamers waar in opperste concentratie gewerkt wordt, links heeft een een aantal OK-assistenten lol met slingers knippen en letters op spandoeken plakken. Het is een dag van tegenstellingen in het operatiecomplex van ziekenhuis Isala, beaamt Jessica Gernaat (39).