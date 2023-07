Mestopslag doet plannen voor nieuwbouw in Hattemerbroek de das om

Pinguin wint rechtszaak van andere grillroom Panda in Zwolle: ‘Het was een nachtmer­rie’

Aan het hoog opgelopen conflict tussen grillrooms De Pinguin en Panda in Zwolle is een einde gekomen. Een oud-medewerker van ‘Pinguin’ neemt vanaf 2017 de bezorgdiensten over en wil jaren later een schadevergoeding omdat afspraken niet zouden zijn nagekomen. De rechter gaat daar niet in mee. ,,Ik vertrouw mensen voortaan minder snel.”