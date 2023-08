Mysterieuze dood 25 koeien van boer Jaap eindelijk groot onderzocht: ‘Maar bedrijf gaat naar de knoppen’

indebuurt.nl Bezoek Museum de Fundatie, het Panorama en de markt: 5x uittips in Zwolle

De zomervakantie is al halverwege en aan het druilerige weer komt eindelijk een eind. Tot die tijd kun je deze week veel binnenactiviteiten bezoeken zoals Museum de Fundatie! Als het droog is, kun je ook een heerlijke fietstocht maken of naar het panoramadak!