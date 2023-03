Op Harry's weiland groeide geen enkele bloem meer: 'Ik deed het gedachteloos’

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor 400 kilo vuurwerk in woning en bij bedrijf in Losser

Een 22-jarige man is tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden veroordeeld voor het opslaan van 400 kilo vuurwerk in een woning en bij het bedrijf van zijn vader in Losser. Ook kreeg de 22-jarige M.P. een taakstraf van 240 uur opgelegd. De vader is maandag vrijgesproken.