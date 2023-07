Orgelmuse­um Elburg dupe van opmerkelij­ke diefstal: ‘De moertjes lagen nog op de grond’

,,Wat moet je er mee.’’ Directeur Wilma Seijbel van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg verbaast zich er hogelijk over: op klaarlichte dag werd vrijdag het plexiglazen bordje met de aanduiding van het museum van de gevel gestolen. ,,De meest gunstige uitkomst is dat iemand er zo blij mee is dat ’ie het boven z’n bed heeft gehangen. Maar dan nog...’’