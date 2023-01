Sneller op de bon voor hondenpoep of fout parkeren in Oldebroek: ‘Gaan we prioriteit geven’

Wat gebeurt er met de 4600 patiënten als Zwolse huisartsen­prak­tijk omvalt? ‘Wij nemen ze niet over’

Het blijft rommelen binnen huisartsenpraktijk deBolleBieste, nadat het personeel onlangs opstapte uit onvrede over eigenaar Co-Med. De Zwolse huisartsengroep waartoe deBolleBieste ooit behoorde, is niet van plan om de ingeschreven 4600 patiënten over te nemen, mocht de praktijk omvallen. Huisarts Suzanne Brunekreef: ,,Wij hebben geen contract met Co-Med.’’

23 januari