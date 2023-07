Stralend zonnig weer in Oldebroek vandaag

Na 22 jaar in de hoofdmacht neemt Berkum afscheid van Chris van der Meulen: ‘Dit is een groot deel van zijn leven’

PEC Zwolle heeft Bram van Polen, AS Roma Francesco Totti. En Berkum heeft Chris van der Meulen. De 39-jarige vleugelflitser speelde liefst 22 jaar in het eerste elftal, maar daar komt een einde aan. De oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle staat vrijdag volledig in het teken van zijn schitterende carrière. Tweelingbroer Stefan en zijn vijf jaar jongere broer Marc vertellen er nog één keer over.