Vernielingen en brand bij leegstaande jeugdherberg in Oldebroek maken beheerder Aart (59) ziedend: ‘Dit gaat iemand betalen’

Na jaar taalonder­wijs mag Oekraïense Margharit­ha (12) uit Wezep naar gewone middelbare school: ‘Heel leuk, maar ben ook een beetje bang’

In allerijl werd vorig jaar in Oldebroek een complete basisschool voor Oekraïense kinderen uit de grond gestampt. Inmiddels stromen de eersten door naar het regulier onderwijs. Toch blijft het aanleren van de Nederlandse taal een hele worsteling. ,,Als de visie thuis echt is om weer naar Oekraïne te gaan, dan is de motivatie om hard je best te doen ook minder.’’