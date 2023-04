WHC heeft de hoop op promotie nog niet opgegeven

Vrijheids­week bij Zwols Stadsmuse­um ANNO

Om stil te staan bij de Zwolse bevrijding, op 14 april 1945, houdt Stadsmuseum ANNO in Zwolle van 11 tot en met 16 april een Vrijheidsweek. Het museum heeft daarvoor verhalen verzameld over onderdrukking in oorlog van oude en nieuwe Zwollenaren.