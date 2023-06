Zwaarbewolkt in Oldebroek vanochtend

met poll Ineens verrijst een kolossaal schoolge­bouw voor de deur van Nienke (60) en Martien (67): ‘Een gedrocht’

Ze wonen al jaren met veel plezier tegenover een monumentale school in Zwolle. Maar de tijd van onbezorgdheid is voorbij, nu buren Nienke (60) en Martien (67) ineens een kolossale uitbouw voor hun ramen zien verschijnen. ,,Een gedrocht, de school is verminkt.’’ En dat terwijl ze met het eerste ontwerp nog wel zo gelukkig waren...