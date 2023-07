100 jaar Carmel in Twente: wat is er over van de idealen van toen?

Met de stichting van het Carmellyceum in Oldenzaal begon in 1923 een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het onderwijs in Twente. Wat is er, honderd jaar later, nog over van de idealen van toen? „Toen de steen van de vernieuwing begon te rollen, was er geen houden aan.”