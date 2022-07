25 camperplaatsen en 3 boerderijkamers in natuur tussen Weerselo en Oldenzaal: ‘We willen zo snel mogelijk beginnen’

Verniel­zucht in dronken carnavals­bui komt Oldenzaler op een boete van ruim 2200 euro te staan

OLDENZAAL/ALMELO - Demy S. (34) is zo bezopen op carnavalsavond 20 maart, dat hij tegen twee rolluiken en een auto in Oldenzaal trapt. Er blijkt verschil in rolluiken.

5 juli