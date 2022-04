Advocaat beticht transporteur uit Oldenzaal van kruistocht om ex-werknemer te gronde te richten

Bijzonder initiatief van Oldenzaal­se kunstenaar Paul Smidt: schilderij krijgt 101 eigenaren

OLDENZAAL - In galerie ‘De Kunstbrug’ van Paul Smidt hangt aan de muur een opvullend kunstwerk (155 x 460 cm) van zijn hand, genaamd One. Als het aan de galeriehouder ligt, krijgt het schilderij 101 eigenaren, die elk een klein vierkant in exclusief digitaal eigendom kunnen verwerven.

