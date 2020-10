Agenten doelwit in omgeving Almelo: bespuugd, beledigd en in arm gebeten

Een 50-jarige vrouw heeft vrijdagavond politieagenten bespuugd in Oldenzaal. Een van hen werd in het gezicht geraakt. In Almelo moest een agent het eveneens ontgelden. Hij werd in zijn arm gebeten.

De vrouw in Oldenzaal zorgde voor opschudding in een winkelcentrum Zuid-Berghuizen. Volgens de politie was de vrouw hier ‘vervelend aanwezig’. Toen de vrouw door de agenten werd gevraagd naar haar identiteitsbewijs, bleek ze deze niet in haar bezit te hebben.

De politie wilde haar daarop meenemen naar het bureau, om haar identiteit vast te stellen. De vrouw verzette zich en spuugde richting de agenten. Een van hen kon het speeksel nog ontwijken, een andere agent werd in het gezicht geraakt. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de vrouw, waarvan de identiteit op het politiebureau alsnog is vastgesteld.

Almelo

In Almelo ging het woensdagmiddag mis. Daar werd een agent hard in zijn arm gebeten, toen hij assistentie wilde verlenen bij de verplichte opname van een 32-jarge persoon. De rechter had beslist dat de 32-jarige opgenomen moest worden, maar hij verzette zich hierbij hevig.

Nadat de agent gebeten werd, is er bloed bij hem afgenomen voor onderzoek. Ook kreeg de diender een tetenusspuit en een hepatitis B-spuit. De verdachte is aangehouden vanwege zware mishandeling.

Eerder spuugincident

De voorvallen in Oldenzaal en Almelo zijn niet de eerste geweldsincidenten richting agenten deze week. Donderdagmiddag spuugde een man in Almelo een agente vol in het gezicht. Daarbij zei hij dat hij corona had. Daarnaast werden agenten in Almelo deze week meerdere keren beledigd.