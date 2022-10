Al 42 jaar is René (60) supermarktmanager, nu ook voor de nieuwe Plus in Oldenzaal

Het is een drukte van jewelste in de winkel, als René Mulder vlak voor twaalven richting het magazijn loopt. Medewerkers vullen de nieuwe groente- en fruitafdeling bij, op de bakkersafdeling is het spitsuur en caissières ontfermen zich over klanten op het moderne zelfscanplein. De winkel is in een week tijd helemaal ‘gerefresht’. En die metamorfose van supermarkt Coop naar Plus-winkel wekt merkbaar nieuwsgierigheid op bij buurtbewoners van De Essen.