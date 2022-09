Alleen maar boete voor bankpasfraude Oldenzaal

OLDENZAAL/ALMELO - Ryan H. (21) uit Diemen wordt op 5 april 2020 aangehouden als hij - vermomd als koerier van PostNL - bij een man in Oldenzaal thuis een bankpas komt ophalen. De man is slachtoffer geworden van oplichting.

De dag voordat H. voor de deur staat. ontvangt de inwoner van Oldenzaal een sms-bericht van de Rabobank. Er is iets met zijn bankpas, als hij even online alle gegevens wil invullen, dan wordt er een dag later een nieuwe pas bezorgd en zijn de problemen verholpen.

Trouw vult de Oldenzaler alle gegevens, inclusief zijn pincode, in om vervolgens een afspraak te maken voor het ophalen van de pas. Als de afspraak gemaakt is krijgt de inwoner toch argwaan. Hij belt met zijn bank en krijgt te horen dat hij het slachtoffer is van oplichting. De bank adviseert hem om meteen de politie in te schakelen, die kan de oplichter misschien opwachten en in de boeien slaan.

Politie gebeld

Op de 15de april wordt er inderdaad aangebeld door een medewerker van PostNL. De inwoner zegt dat hij zijn pas niet kan vinden en vraagt de bezorger om even te wachten terwijl hij het zoekt. Terwijl H. wacht, belt de echtgenote de politie. Die haasten zich naar de woning en houden H. aan.

Als buren vertellen dat H. uit een 200 meter verderop geparkeerde auto stapte worden de inzittenden daarvan ook aangehouden. Het zijn twee mannen en een vrouw uit Amsterdam en Almere.

Verdacht van liquidatie

Eén van de inzittenden is Jurviën M. uit Amsterdam. Die speelde recent een grote rol in de strafzaak rond de vergismoord op Mehmet Kilicsoy in het Gelderse Beuningen. Justitie verdenkt M. ervan betrokken te zijn geweest bij deze moord en eiste 30 jaar cel. Afgelopen juli werd hij evenwel vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De Amsterdammer zou ook verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van de bekende crimineel Rachid Kotar uit Amstelveen in 2019.

Jurviën M. was maandag niet bij de strafzaak in Almelo. „Hij heeft genoeg andere zaken aan zijn hoofd”, aldus zijn advocaat Sander Janssen. Tot een veroordeling voor hem kwam het ook in deze zaak niet. Hij werd gisteren vrijgesproken van betrokkenheid bij de bankpasoplichting. Net als de andere inzittende, de 17-jarige P. uit Amsterdam en Ceontaneshah M. uit Almere. In het dossier zat geen enkel bewijs dat de drie bij de oplichting betrokken waren.

Verdwenen spaarcenten

Ryan H. werd wel veroordeeld: 750 euro boete. Dat de rechtbank het bij een boete liet heeft te maken met zijn persoonlijke omstandigheden. Z’n lage IQ maakt dat hij makkelijk te beïnvloeden is. Hij had ook bekend; als slachtoffer van een soortgelijke oplichting wilde hij zijn verdwenen spaarcenten ‘terugverdienen’.

Het geld voor de boete spaarde H. al bij elkaar. Hij werkt inmiddels alweer een hele tijd voor de stadsreiniging Amsterdam en kwam niet meer in aanraking met de politie.