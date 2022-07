Altijd wat te doen in de AVIA-shop van Marcel Hooge Venterink (57): ‘Van sommige mensen weet ik precies wat ze willen hebben’

Zo’n anderhalf jaar geleden besloot Marcel Hooge Venterink (57) het roer om te gooien. Waar hij in het verleden werkte in de bloemenwereld, bij een groothandel, belandde hij via de carnaval in Oldenzaal bij het tankstation aan de Enschedesestraat. Niels Seinen, president van OCV De Kadolstermennekes en operationeel en financieel directeur van AVIA Weghorst, haalde hem over om deze locatie over te nemen.