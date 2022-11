Anne Winkelhuis maakt kijkboek met Twentse woorden: ‘Slepkökk’n klinkt mooier dan caravan’

Oldenzaals stel emigreert naar Kroatië voor buitenland­se droom: wie neemt hun koffiezaak over?

OLDENZAAL - Een werkdag beginnen met uitzicht over de helderblauwe zee. Vrolijke gasten ontvangen. Lekker eten. En goede koffie, vanzelfsprekend. Zo moet het leven van Sven Oude Middendorp (35) en Zamora Ter Meer (29) er straks uitzien. Het stel is op huizenjacht in Kroatië, waar ze een vakantiecomplex willen beginnen. Maar voor het zover is: wie wordt de opvolger van hun koffiezaak in Oldenzaal?

22 november