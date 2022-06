Atleten Quick Gym uit Oldenzaal maken indruk op Dutch Gymnastics The Finals: ‘Topturnen, van jong tot oud’

Alles gaat voorbij dus ook de tijd dat je gratis naar de Boeskool-artiesten in Oldenzaal kon kijken

OLDENZAAL - Het zal even wennen zijn voor de Oldenzalers en alle andere trouwe bezoekers. Maar voor het eerst in het ruim 50-jarig bestaan van de Boeskool is Lös wordt er dit jaar entree gevraagd bij dit evenement. Volgens de organisatoren van ‘Summer in the City’ is dat pure noodzaak om van dit nieuwe onderdeel een succesnummer te kunnen maken. De vraag is niet alleen hoe deze kleine cultuurshock half augustus uitpakt tijdens de langverwachte gouden editie van het zomerfeest, maar ook of dit feestje op de Ganzenmarkt gevolgen heeft voor de drukte op de Groote Markt.

25 juni