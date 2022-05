Auto opladen onder dak van zonnepanelen: Frans op den Bult in Deurningen heeft de primeur

Carmelhuis in Oldenzaal opent deuren: ‘Vraag naar kleinscha­li­ge zorg voor dementeren­den is groot’

OLDENZAAL - Het is een drukte van belang in Het Carmelhuis in aanloop naar de officiële opening van vrijdag. Het personeel volgt verschillende cursussen, voordat de eerste bewoners intrek nemen in de kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met een vorm van dementie.

5 mei