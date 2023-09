Bakkerij Smithuis verdwijnt uit Oldenzaal en verplaatst productie naar Apeldoorn

Met het vertrek uit Oldenzaal komt er een einde aan de jarenlange productie van broodspecialiteiten in de stad waar de familie Smithuis in de vorige eeuw de deuren opende. Destijds in het centrum van Oldenzaal, maar tegenwoordig wordt het brood al weer heel wat jaren gebakken aan de Newtonstraat. Vorig jaar werd Bakkerij Smithuis overgenomen door de Market Food Group (MFG), die nu besloten heeft de bakkerij in Oldenzaal op slot te doen en de productie stapsgewijs over te hevelen naar een nieuwe locatie in Apeldoorn.