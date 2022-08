Beleg van Oldenzaal begint: van openluchtbios tot lezingen en workshops

Oldenzaal is toen zeven keer in andere handen gekomen en was in die periode de meest belegerde stad. De opstand wordt gezien als ‘de geboorte van Nederland’, nu 450 jaar geleden. De gebeurtenissen in die tijd worden herdacht tijdens het publieksevenement het Beleg van Oldenzaal. Het uitgebreide programma is bedacht door Oldenzaal Promotie en de stichting Oldenzaalse Musea.

Laagdrempelig

„We hebben geprobeerd zo veel mogelijk activiteiten te organiseren voor een zo breed mogelijke doelgroep", zegt Daniëlla van der Stelt van stichting Oldenzaalse Musea. „Zo kunnen mensen lezingen bijwonen over de historie van Oldenzaal, maar mensen die wat minder met die historie hebben kunnen bijvoorbeeld meedoen aan een workshop over koken op houtvuur. Op een laagdrempelige manier komen zij dan wel meer te weten over hoe het leven er destijds uitzag en hoe de Tachtigjarige Oorlog het leven heeft veranderd.”

Openlucht bioscoop

De eerste activiteit begint morgen en is een lezing over de Taal van het Beleg. In de bibliotheek wordt uitgelegd welke taal er toen werd gesproken en hoe legerleiders met elkaar communiceerden, terwijl ze 300 kilometer uit elkaar verbleven. Een dag later opent de tentoonstelling Geboorte van Nederland in het stadhuis. De tentoonstelling is te zien tot en met 9 oktober. Vrijdag wordt de film Kenau vertoond in de Stadstuin. „De knaller is uiteraard het festijn op zaterdag 17 september", aldus Van der Stelt. Die dag spelen historische acteurs het Beleg van Oldenzaal na. 's Avonds is er voor de liefhebbers het spel Strijd om de Stad.

De organisatie vraagt voor de meeste activiteiten een bijdrage van 2,50 euro. Het gehele programma is te vinden op www.uitinoldenzaal.nl/beleg. Aanmelden voor een activiteit, lezing of workshop is vereist.