Berghuizen Ontspoort wil activiteiten opzetten voor heel Oldenzaal: ‘We zijn er niet alleen voor de wijk’

Voorzitter van de nieuwe stichting is Freek Siekmans. „Berghuizen in Beweging is gestopt in de coronatijd. Dat vonden we eigenlijk zonde, want er werden diverse activiteiten gehouden voor de wijk en de mensen er buiten. Vandaar dat we nu de draad hebben opgepakt onder de naam Berghuizen Ontspoort. Die naam is natuurlijk een verwijzing naar de ligging van onze wijk achter het spoor, maar is tevens een signaal dat onze activiteiten voor iedereen zijn, zeker ook voor mensen die niet in Berghuizen wonen.”