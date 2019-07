Beschonken man ramt politieauto tijdens achtervolging door Oldenzaal

Kringloop De Beurs Oldenzaal is diefstal beu en plaatst detectie­poort­jes

19 juli OLDENZAAL - Het is een enorme kostenpost voor kringloopbedrijf De Beurs in Oldenzaal: diefstal. Om dat tegen te gaan werden detectiepoortjes geplaatst in de winkel aan de Lübeckstraat.