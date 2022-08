Besluiteloosheid en zure reacties over binnenstad Oldenzaal zorgen voor tranen en jeuk

Linda Groeneveld neemt in Oldenzaal kleding­zaak Riant over: ‘Liever nee verkopen dan iets aanpraten’

OLDENZAAL - De eerste winterkleding hangt al in de rekken, de zomersale is opgestart. Het laatste werk dat Ria Veltmann (64) van Riant Mode in grote maten aan de Bisschopsstraat verzette. Per 1 augustus draagt ze haar zaak over aan Linda Groeneveld (56), die enthousiast verder gaat met ‘Riant by Linda’.

