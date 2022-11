Bestaat het zwarte gat voor profvoetballers? Twentse ex-profs aan het woord: ‘Stoppen is eng’

Geen miljoen voor aantrekke­lij­ke­re binnenstad, wél voor noodfonds dat Oldenza­lers helpt die klem zitten door energie­prij­zen

OLDENZAAL - Geen miljoen voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Maar wel een miljoen in een noodfonds voor inwoners en verenigingen, die het lastig hebben door de gasprijzen én zes ton in een verduurzamingsfonds. De gemeenteraad was in een gulle bui bij het vaststellen van de begroting 2023.

8 november