Bestelbus knalt op boom in Oldenzaal

WA’K ZEGG’N WOL Night Out met Maxima in Oldenzaal Willy in Lonneker en wie durft Highway to hell te planten in Kalheupink­park?

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: Waar naartoe met Koningsnacht, Willy’s Night Out of Maxima’s Night Out? En wie durft de Highway to hell in het Kalheupinkpark te planten?