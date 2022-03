Bestelbus schept fietser in Oldenzaal: één persoon naar ziekenhuis

Van spijker­broek tot stoere tas: Lisa uit Oldenzaal blaast oude jeans nieuw leven in

OLDENZAAL - Een oude broek, die niet lekker meer zit of waar de gaten in vallen? Meestal verdwijnt-ie in de prullenbak of in de zak van Max. Lisa (19) redt ze van de ondergang: zij maakt er tassen van.

22 februari