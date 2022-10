‘Bets Pikstrik’ uit Langeveen staat ‘paf’ na terechte eerste prijs op Twents Buutfestival in Oldenzaal

Wel woonwagens en tiny houses in Gravenbeek, maar geen supermarkt in nieuwe Oldenzaal­se woonwijk

OLDENZAAL - In 2024 wordt begonnen met de bouw van 150 tot 200 woningen in het nieuwe woongebied Gravenbeek. Tussen basisschool De Bongerd en de bergingsvijver aan de Harplaan, is ruimte voor een breed scala aan woningtypes, tot aan woonwagens en tiny houses toe. Voor een supermarkt is echter geen plek.

