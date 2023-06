Bewolkte dag in Oldenzaal

Enorme blijdschap langs Twents kanaal na ‘grote dag’, Overijssel neemt verlies: ‘Waar nodig herstelbe­sluit’

Overijssel moet zich, op last van de rechtbank, opnieuw buigen over schadevergoedingen bij bewoners langs kanaal Almelo - De Haandrik. De provincie neemt haar verlies en gaat zelfs nog verder dan dat. Ook andere gedupeerden komen mogelijk in aanmerking voor een hogere schadevergoeding. Langs het kanaal is er sprake van blijdschap en opluchting. „Dit is gigantisch goed nieuws.”