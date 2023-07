Bewolkte dag in Oldenzaal

Oud-profrenner Tom Veelers helpt vriend en veertien­vou­dig Tourritwin­naar Marcel Kittel bij bouw huis in Ootmarsum: ‘Hij is nog steeds mijn lead-out’

Marcel Kittel (35) was ooit de beste sprinter van het wielerpeloton, hij won maar liefst 89 koersen. Veertien maal was hij de snelste in een Touretappe. Mede dankzij ploeggenoot Tom Veelers (38) uit Ootmarsum. De twee werden dikke vrienden. Veelers bouwt nu mee aan het nieuwe huis van Kittel in het Twentse stadje. Maar van samen fietsen of bouwen komt de komende weken weinig terecht. De een volgt de Tour voor de radio, de ander voor De Avondetappe.