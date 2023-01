Bewoners Haerstraat in Oldenzaal houden hart vast voor toename goederentreinen: ‘Wat kunnen wij verwachten?’

Denekampse molenaar Fons Laagland koninklijk onderschei­den

TILLIGTE - Fons Laagland uit Tilligte is woensdagmorgen koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten voor de Borgelinkmolen in Denekamp en voor de Molenstichting Lattrop-Tilligte. Laagland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op zijn 85-ste verjaardag.

12:46