Bij deze hardloopwedstrijd in Oldenzaal kan iedereen winnen: ‘Maakt het extra leuk en speciaal’

Nog één keer samen genieten van de bloemen­pracht in de tuin van Ciska uit Agelo: ‘Als dank voor wat mensen hebben gedaan voor Frans’

Het wordt de achtste keer dat Cisca Schuurman (61) een exotische plantenmarkt houdt in de tuin van haar huis in Agelo. En ook meteen de laatste keer. Aanstaande zondag staat de markt in het teken van haar man Frans, die overleed aan de gevolgen van darmkanker.