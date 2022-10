Bloemsierkunst Marion neemt klantenportefeuille van bloemist Erik uit Oldenzaal over: ‘Cirkel is rond’

5 VRAGEN AAN Geen ingewikkel­de teksten meer vanuit het stadhuis van Oldenzaal: de boodschap moet direct duidelijk zijn

OLDENZAAL - Geen moeilijke taal meer in de communicatie met de inwoners. Meer dan nu het geval is, moet de boodschap ‘direct duidelijk’ zijn, benadrukt burgemeester Patrick Welman. Ambtenaren worden begeleid in het schrijven van heldere teksten en gaat het nog mis dan kunnen de Oldenzalers dat melden.

13 oktober