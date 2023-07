Boer (32) in stabiele toestand na onverwachte koe-aanval: ‘Hitte veroorzaakte stress bij het dier’

Een jonge koe heeft zaterdagmiddag uit het niets zijn eigenaar (32 jaar) aangevallen. De pink was uit de wei ontsnapt en toen de jonge melkveehouder hem mee wilde lokken om terug naar de stal te brengen, stoof hij in volle vaart op hem af en raakte hem in de buik.