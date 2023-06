‘Boer-gondische’ stad krijgt er een markt bij: ‘Oldenzalers houden van lekker eten’

Nieuwsupdate Onder de zoden omringd door eeuwenoude skeletten: in Oldenzaal is al vraag naar een plekje op de allereer­ste natuurbe­graaf­plaats

Van begraven naar cremeren tot worden opgelost in een vloeistof óf in een natuurgraf worden teruggegeven aan de natuur. Letterlijk. De alternatieven van een gebruikelijke uitvaart worden steeds duurzamer. Zo ook in Oldenzaal waar men straks kan kiezen voor eeuwige rust op een natuurbegraafplaats aan de rand van Het Hulsbeek.