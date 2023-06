Boeskooljongen Zis Ankoné vestigt wereldwijd zijn naam als sfeerregisseur van festivals en concerten: ‘Ik sta vaak te dansen achter de mengtafel’

Hoe zeer Zis Ankoné (33) opgaat in zijn werk, blijkt wel uit een recensie van de Indie-band Moss op de website van 3voor12 , het gelijknamige radioprogramma van de VPRO. De recensent van dienst spreekt van meer dan alleen een optreden: ‘Noem het gerust een beleving. Met een blik op de lichttafel wordt duidelijk waar dit spektakel vandaan komt. Ankoné staat als een groots dj te springen en te dansen terwijl hij met de knoppen speelt. Het is een show hoe hij helemaal met de muziek versmolten is.’

De lichttechnicus uit de Boeskoolstad neemt het compliment voor zijn vakmanschap lachend in ontvangst. Feit is dat hij sinds zijn eerste klus in 2006 in de Zwolse IJsselhallen niets te klagen heeft over een gebrek aan aansprekende opdrachten.