Boeskoolstad is klaar voor carnavalsfeestje, maar zijn de carnavalisten dat ook? Nog even en we weten het

OLDENZAAL - De deelnemers staan al uren in de startblokken. De lokale horeca heeft alles uit de kast gehaald om er een ouderwets feestje van te maken. En de Kadolstermennekes hebben alle vertrouwen in een mooie optocht. Grote vraag is nu of de carnavalisten op palmzondag ook klaar zijn voor dit verlate feestje. Over enkele uurtjes zal het antwoord duidelijk zijn.

Dat dé hoogmis van het Twentse carnaval in 2019 moest worden afgeblazen vanwege het slechte weer, was al een klein drama voor de verstokte carnavalisten in Noordoost-Twente. Dat corona er een jaar later opnieuw voor zorgde dat de praalwagens binnen konden blijven staan, was een regelrecht drama. Lang spande het erom of de optocht dit jaar wel door kon gaan. Toen die beslissing eenmaal genomen was, moesten met name de wagenbouwers vol aan de bak om met een representatieve praalwagen aan de start te kunnen verschijnen.

Honger naar een feestje

Nu de Grote Dag eindelijk is aangebroken, zal duidelijk worden of de beslissing om het feest door te schuiven naar het weekend van palmzondag een juiste is geweest. Heeft iedereen dat heerlijke carnavalsgevoel terug kunnen vinden? Kan de knop zo snel, zonder een echte aanloop, worden omgezet? De Oldenzalers lijken er wel zin in te hebben. Zaterdagavond werd in tal van kroegen uitbundig carnaval gevierd en gingen daar massaal de handjes de lucht in. Wie vandaag een kijkje wil nemen in feesttempel Rouwhorst, dient een kaartje te hebben. Aan de deur zijn die niet meer te verkrijgen. Want: uitverkocht! Het geeft wel aan hoe groot de honger naar carnaval is.

Hier moet je zijn

Vandaag is alles erop ingericht om er vooral op straat een onvergetelijke carnavalszondag van te maken. Het centrum is één groot terras met barretjes en muziek vanaf de Ganzenmarkt via de Kerkstraat naar de Groote Markt. De Kadolstermennekes maar zeker ook de kroegbazen hopen dat de deelnemers aan de optocht dit jaar wel in Oldenzaal blijven voor een after-party. Nu het carnaval in de omliggende plaatsen op een wat lager pitje staat, zou de Boeskoolstad voor hen the place to be moeten worden.

Genoeg te genieten

Het weer lijkt in elk geval mee te werken. Waar de optocht in Rossum (de enige optocht dit jaar buiten die van Oldenzaal) zaterdagmiddag werd geteisterd door hagel- en stortbuien lijken de paraplu’s in Oldenzaal minder noodzakelijk te zijn. Om half twee gaan de eerste deelnemers van start. Met ruim zeventig startnummers is het aantal deelnemers begrijpelijkerwijs wat lager dan in in ‘normaal’ jaar. Maar nog steeds valt er langs de kant meer dan genoeg te genieten van de creativiteit en het vakmanschap van de wagenbouwers.

Laatste nieuws uit Oldenzaal: er schijnen zondagmorgen 24 bussen met carnavalisten vanuit Limburg naar Oldenzaal te zijn vertrokken. Met zulke aantallen belooft het nog lang gezellig te worden in de binnenstad van Oldenzaal.