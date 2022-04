Boudrie Kachels wil op nieuwe plek aan Textielstraat in Oldenzaal ‘mensen blij maken met mooi product’

Kok, die het bedrijf tien jaar geleden overnam van Rudie Boudrie, legt uit waarom hij besloot om met zijn twaalf medewerkers te verhuizen van de Thorbeckestraat naar het vroegere pand van Ford Baan: „Waar we zaten, was de ruimte gewoon te klein. In alle opzichten. Het magazijn maar ook het kantoor. We hadden er een showroom van 330 vierkante meter, nu van 740. Mijn ambitie is om mensen blij te maken met een mooi product. We hebben het pand flink aangepakt. De vloer, wanden en plafonds, maar ook de buitenkant.”