Eva Oude Elberink uit Oldenzaal beste voetbalster op landentoernooi in Frankrijk

video Overbuur­man ontkent versprei­ding video instortend huis: ‘We krijgen bakken met kritiek’

De man die tegenover het ingestorte huis in Oldenzaal woont, ontkent beelden van de explosie via internet te hebben verspreid. „Wij worden er op sociale media op aangesproken, krijgen bakken kritiek vanwege de verspreiding, maar wij hebben de beelden zelf niet gedeeld. Het is voor onze overburen allemaal al beroerd genoeg”, laat Sander Ruiter weten. Wie wel verantwoordelijk is voor de verspreiding, is nog niet duidelijk.

5 april