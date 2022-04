Buurt woningexplosie Oldenzaal slaapt vannacht in eigen bed

De burgemeester en vertegenwoordigers van de politie en brandweer gaven tekst en uitleg aan de omwonenden over de heftige woningexplosie die maandagochtend Oldenzaal opschrikte. Volgens Welman waren de mensen begrijpelijkerwijs erg geschrokken, maar waren er geen heftige emoties. „Dat kan nog komen,” zegt de burgemeester.

Kwetsbaar opstellen

Deskundigen van slachtofferhulp staan klaar voor omwonenden die willen praten over de explosie in hun buurt, zegt Welman. Hij drukt de mensen dan ook op het hart om zich kwetsbaar op te stellen. „Iedereen gaat er anders mee om, maar wees niet terughoudend. Ik kan mij voorstellen dat je later die gevoelens wilt delen.” Volgens Welman is afgesproken om in ieder geval op een later moment weer bij elkaar te komen.

Naar huis

Alle buurtbewoners konden vanavond weer ‘gewoon’ naar huis. Volgens de instanties is alles veilig in de buurt. De komende periode is er 24 uur bewaking in de Gravenes. Burgemeester Welman bespreekt dinsdag met de politie hoe dit verder ingevuld wordt. Het onderzoek naar de ontploffing is in volle gang. Alles wijst op een gasexplosie.

Het gezin

Het getroffen gezin ging vandaag ter observatie naar het ziekenhuis in Enschede. Zodra het kan worden zij opgevangen door familieleden. De burgemeester kon niet vertellen of zij het ziekenhuis al hebben verlaten. „Vandaag had ik contact met de rechercheur die het gezin bijstaat. Morgenochtend spreek ik een contactpersoon van de familie zelf en vraag ik naar hun wensen. Dat laat ik helemaal aan hen.”

Past bij buurt

Welman sprak van een goede opkomst. Zo’n 50 buurtbewoners kwamen ‘s avonds naar het clubgebouw van de nabij gelegen hockeyvereniging Bully. Volgens hem paste dit bij het profiel van de buurt. „Veel van de bewoners werken overdag en hebben nog geen tijd gehad om elkaar te spreken. Je zag dat ze hier met elkaar hun ervaringen en gevoelens deelden. Het woord ‘wonder’ viel geregeld.”

Kruiken

Wat volgens de burgemeester ook paste was het vertoonde noaberschap. Dat was letterlijk hartverwarmend. „Het was vandaag kil en koud weer in Oldenzaal. De vader van het gezin lag nog als laatste onder het puin. De buurtbewoners stelden massaal warme kruiken ter beschikking om hem warm te houden.”