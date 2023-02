Buurtbewoners zien tweede Noabershof op vroegere plek van De Windroos in Oldenzaal wel zitten

De interesse voor een locatie in het centrum is niet nieuw, vertelt voorzitter Ron Ensink: „Ambtelijk had ik onze belangstelling al eens kenbaar gemaakt. Maar nu hebben we dus ook een brief verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders. Zodat de gemeente nooit zal kunnen zeggen, dat ze niet van onze interesse afwisten. Ik weet dat de gemeente nooit op voorhand zal zeggen of een kavel de bestemming woningbouw krijgt en welke partij dat mag ontwikkelen. Maar in het plan Stakenbeek 2 zat ook een locatie die onze interesse had en die was opeens wel verdwenen. Dat overkomt me geen tweede keer.”