Carmelhuis in Oldenzaal opent deuren: ‘Vraag naar kleinschalige zorg voor dementerenden is groot’

Het Carmelhuis aan de Carmelstraat in Oldenzaal, is de 77ste locatie van ‘Dagelijks Leven’ in Nederland. In het huis is er ruimte voor maximaal 22 mensen met een vorm van dementie. Vroeger stond er een kleuterschool, de afgelopen jaren lag de grond braak. „Wij willen met onze huizen het liefst midden in de wijk zitten”, vertelt Maaike Nijhof, locatiemanager van Het Carmelhuis. „We vinden dat onze bewoners onderdeel uit moeten blijven maken van de maatschappij.”