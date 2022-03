Carnavalisten uit Oldenzaal tussen hoop en vrees na brand: ‘Ik kan alleen maar hopen dat de schade meevalt’

video Van school naar opvangloca­tie, zo ziet De Windroos in Oldenzaal er nu uit: ‘Maandag komen de eerste vluchtelin­gen’

OLDENZAAL - De voormalige school De Windroos aan de Bentheimerstraat is vanaf maandag startklaar om de eerste Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In twee weken tijd is de locatie in alle haast verbouwd om straks plek te kunnen bieden aan maximaal 65 Oekraïners. Woensdagmiddag was er een inloopmiddag voor omwonenden en andere belangstellenden.

