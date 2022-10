Conservator Eric Mulder geridderd bij afscheid Natura Docet

OLDENZAAL - Een leven lang werken aan wetenschappelijk onderzoek, boeiende gastcolleges en bijzondere tentoonstellingen, vooral in ‘zijn’ museum Natura Docet. Daarmee heeft dr. Eric Mulder de maatschappij volgens vriend en vijand enorm verrijkt. En daarvoor werd de Oldenzaler gistermiddag beloond met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal kwam ervoor naar het oudste natuurhistorisch museum van Nederland: Natura Docet Wonderrijck Twente in Denekamp. Daar nam conservator Eric Mulder na veertig jaar officieel afscheid. Niet alleen als conservator, ook als groot pleitbezorger van het museum en daarmee de erfenis van diens grondlegger, meester J.B. Bernink.

Mulder is een vooraanstaand expert op het gebied van tetrapoden (dieren met vier poten) uit het type Maastrichtiaan. Als kind was hij al gefascineerd door dieren en fossielen en koos hij voor een studie zoölogie en paleontologie (fossielenkennis) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1981 studeerde hij cum laude af met een masterdiploma. Een jaar later begon hij als conservator in Denekamp.

Ereconservator

Naast zijn betaalde baan was Mulder altijd druk met wetenschappelijk onderzoek. In 1996 begon hij met onderzoek naar Tetrapoden uit het laatste deel van het geologisch tijdperk Krijt in de kalkafzettingen rond Maastricht. In 2003 promoveert hij hierop aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werd daarop benoemd tot ereconservator voor de collectie Krijt-gewervelde dieren van het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Mulder ontwikkelde tentoonstellingen in Natura Docet en wordt, zo benadrukte Welman donderdagmiddag beschouwd als het geweten en de ziel van het museum. Naast zijn werk als conservator, waarmee hij soms zeven dagen per week actief was, geeft Mulder jaarlijks een groot aantal (doorgaans onbezoldigd) lezingen, colleges en workshops in het ‘eigen’ museum, maar ook elders in Nederland en ver daarbuiten. Mulder is verder (co-)acteur van vier boeken en meer dan zeventig wetenschappelijke publicaties, grotendeels in internationale tijdschriften. Daarnaast is hij (mede-)beschrijver en -naamgever van een aantal fossiele soorten die nieuw bleken voor de wetenschap.